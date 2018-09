La Street Art prende vita con i disegni in 3D di Odeith

Erano gli anni 90 quando l’allora adolescente Sergio Odeith ebbe il suo primo contatto l’arte dei graffiti. Oggi, over 40, è considerato uno dei più grandi rappresentanti della Street Art.

Con il suo talento nel dare vita ai disegni, l’artista portoghese ha girato il mondo realizzando murales su larga scala per importanti imprese internazionali come la London Shell, Kingsmill, la Coca-Cola Company, Estradas de Portugal, Samsung, Sport Lisboa e Benfica (squadra di calcio), tra le altre.

Ecco alcune delle sue incredibili opere d’arte.