Torna la Milano Music Week: Elisa e Eros Ramazzotti ospiti speciali

Eros Ramazzotti ospite speciale della Milano Music Week

A consolidare ulteriormente l’immagine di Milano come capitale della musica a livello internazionale, l’annuncio in collaborazione con Universal Music, di un grande nome e artista noto in tutto il mondo come Eros Ramazzotti che sceglie proprio la città dove ha deciso di trasferirsi e stabilire la propria vita artistica e personale, per presentare in anteprima mondiale il suo nuovo progetto discografico “Vita ce n’è”, che uscirà in tutto il mondo il 23 novembre.

Dopo quasi due anni di assenza dalle scene, Eros Ramazzotti tornerà anche con un tour mondiale che, dal 17 febbraio, lo vedrà protagonista nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti.

Obiettivo alla base della Milano Music Week è coinvolgere i principali operatori del settore per raccontare tutto il mondo che ruota intorno alla musica e ai suoi principali attori-artisti, autori, case discografiche, centri di formazione, promoter, associazioni musicali.