Rainbow Magicland festeggia la fine dell’estate con una super offerta

INCREDIBILE MA VERO RAINBOW MAGICLAND: 22 E 23 SETTEMBRE INGRESSO AL PARCO A 9,90!

Per festeggiare la voglia di divertimento di fine estate un’offerta pazzesca per vivere tutta la magia delle sue attrazioni ad un costo da urlo.

La scuola è appena iniziata e l’autunno sembra alle porte, ma nonostante tutto, c’è ancora tanta voglia di divertimento e Rainbow MagicLand ha pensato proprio a voi: sabato 22 e domenica 23 settembre potrete vivere le oltre 40 fra attrazioni e spettacoli live, del parco divertimenti più grande di Roma, a soli €9,90 (prezzo valido online e alle casse)!

Immaginate di poter trascorrere un’intera giornata di spensieratezza provando: Shock, uno dei launch coaster più divertenti d’Europa, capace di lanciare chiunque da zero a cento Km in soli 2 secondi; o il salto di 72m dalla torre Mystika. L’avventura nel castello del Conte Cagliostro, o sulle rapide dello Yucatan alla ricerca di antichi talismani. Per i più temerari ad attendervi l’adrenalina a 360° del Virtual Coaster o un viaggio nel tempo con Huntik, il più grande videogame d’Europa in 5D. E se l’acqua è il vostro elemento, a MagicLand potrete affrontare una vera Battaglia Navale, a bordo di un galeone nelle acque incantate del lago. Per i bambini un’intera area dedicata “Il Regno dei Piccoli”, con tanti giochi e attrazioni tematiche dedicate. Da non perdere assolutamente gli spettacoli sempre disponibili: Peter Pan (Gran Teatro), Magic Show (Piccolo Teatro), Cinema 4D (Planetario). Tutto questo sarà possibile per due giorni a meno di dieci euro.

Ovviamente per divertirsi è sempre meglio essere in compagnia, ecco perché Rainbow MagicLand offre la possibilità di godere di una giornata di puro divertimento ma a un costo accessibile, soprattutto alle famiglie numerose. A loro sono dedicati i nuovi pacchetti famiglia: si possono acquistare online (fino al 4 novembre): 3 biglietti a €59 invece di € 105, 4 biglietti a €79 invece di € 140, oppure 5 biglietti a € 99 invece di € 175. Fra le novità più apprezzate di questa stagione la possibilità di abbinare ai pacchetti famiglia un menù, che comprende: hamburger, patatine e acqua presso il fast food Boccondivino (orario di apertura dalle 12.00 alle 15.00). Anche in questo caso l’offerta varia: acquistando online (fino al 4 novembre) si parte con 3 biglietti più 3 menù alla tariffa speciale di € 70; 4 biglietti più 4 menù alla tariffa speciale di € 95; fino a 5 biglietti più 5 menù alla tariffa speciale di € 119, davvero imperdibile!

In alternativa sarà possibile acquistare il pacchetto famiglia direttamente alle casse del Parco, stampando e consegnando il coupon in formato cartaceo a partire dal giorno successivo alla compilazione del coupon stesso: in questo secondo caso si potrà utilizzare il coupon esclusivamente fino al 4 novembre.

Si parte da 3 biglietti alla tariffa speciale di € 64 invece di € 105; 4 biglietti alla tariffa speciale di € 84 invece di € 140; 5 biglietti alla tariffa speciale di € 104 invece di € 175.

Con il Menù Incluso: 3 biglietti più 3 menù alla tariffa speciale di € 75; 4 biglietti più 4 menù alla tariffa speciale di € 100; 5 biglietti più 5 menù alla tariffa speciale di € 124.

Sotto il profilo dell’accoglienza, una sorprendente novità: i pacchetti turistici Parco + Hotel sono acquistabili online sul sito Rainbow MagicLand a partire da 35,00 euro invece di 39,90 e comprendono: due giorni d’ingresso al Parco (giorno di check-in e check-out) e una notte in hotel con prima colazione inclusa. Inoltre è possibile aggiungere molti altri servizi come il MagicPass per accorciare i tempi di attesa sulle principali attrazioni, il tuo menù preferito ed il parcheggio a un prezzo speciale.