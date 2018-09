Scandalo Uomini e Donne. Sara Affi Fella e Nicola Panico insieme durante il trono

Sara e Nicola hanno fatto il loro ingresso in televisione con il programma Temptation Island. I due volevano mettere alla prova il loro amore, ma qualcosa è andato storto. La coppia è uscita ‘scoppiata’ dal docu-reality guidato da Filippo Bisciglia.

Tra una sponsorizzazione di prodotti su Instagram e un’altra, la Affi Fella è salita sul trono. Dopo mesi di indecisione, ha scelto Luigi Mastroianni. Il ragazzo – pazzo di lei – ha dovuto subito rinunciare alla sua dolce metà. A risollevare le sorti del giovane ferito, ci ha pensato Maria De Filippi, che lo ha scelto come tronista per la nuova edizione – in corso – del suo programma.

Nel corso della registrazione della puntata – avvenuta ieri, 23 settembre – alla “corte” della redazione è arrivata una segnalazione. Il testimone – che non si è palesato in puntata – dice di aver notato che durante il trono di Sara, lei e Nicola avrebbero continuato la loro relazione. Lui lasciava la macchina a molti chilometri di distanza da casa per evitare che qualcuno potesse scoprirli. E non solo. Quando Luigi è andato a Venafro da Sara, Nicola si sarebbe nascosto nell’armadio.

A rincarare la dose, anche Mastroianni: “Quando eravamo in albergo la sera della scelta a Sara è arrivato un messaggio da un certo Nico in cui c’era scritto è ancora nella tua stanza? Mandalo via’. Alla mia richiesta di spiegazioni su chi sia questo ‘Nico’, Sara ha risposto che era una sua amica Nicoletta“.

“Le signore Fletcher del web” sospettano che la persona che ha fatto questa segnalazione sia Nicola Panico, ferito per essere stato lasciato da Sara per il calciatore Vittorio Pargini.

“Defollowate Sara“

Tina Cipollari, Gianni Sperti, Karina Cascella, Emanuele Mauti (ex fidanzato della tronista Sonia Lorenzini), Ginevra Pisani, Eugenio Colombo, Claudio D’Angelo sono solo alcuni protagonisti del parterre di Uomini e Donne che hanno espresso la loro indignazione nei confronti di Sara. Tra questi, c’è chi ha chiesto agli utenti del web di defolloware la ragazza dai social.