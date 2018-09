Modalità Zombie e Blackout nel nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 4

Blackout

Blackout include personaggi famosi di tutta la serie Black Ops e la sua modalità zombi, veicoli aerei, marittimi e terrestri.

Un’esperienza diversa da qualsiasi altro gioco o modalità nella storia di Call of Duty, in cui i giocatori dovranno strategizzare, competere e sopravvivere per vincere.

1500 volte più grande di Nuketown, il mondo di Blackout spinge i giocatori in un campo di battaglia colossale.