Stefano De Martino su Netflix per raccontare la storia della sua vita

ROMA – Dal piccolo schermo al servizio di streaming. Stefano De Martino punta in alto. A Netflix. Il ballerino avrebbe tra i suoi nuovi progetti quello di girare un docufilm per il colosso americano. Al centro il racconto della sua vita. A rivelarlo è Chi, nel numero in edicola questa settimana.

“Nuova missione lavorativa in vista per Stefano De Martino – si legge nel settimanale -. L’ex ballerino di Amici, ed ex marito di Belen Rodriguez, avrebbe individuato nella piattaforma Netflix il luogo ideale dove poter produrre una serie o un docufilm il cui protagonista potrebbe essere lui, con l’avvincente storia della sua vita. Lavori in corso”.

Non c’è solo il docufilm, però, nei piani di Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex concorrente di Amici potrebbe tornare nel cast del programma con un nuovo ruolo. Dopo l’addio alla conduzione della fascia quotidiana, Stefano sarebbe stato promosso al ruolo di “professore”.