Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 27 settembre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Totti festeggia il compleanno con la sua prima biografia

Un compleanno speciale per Francesco Totti, che spegne 42 candeline abbracciando un nuovo traguardo: la sua prima biografia, in uscita oggi. Dopo la vendita in anteprima in 12 librerie Mondadori la notte scorsa, Totti presenterà ufficialmente il suo “Un capitano” questa sera al Colosseo, dove interverranno, tra gli altri, Marcello Lippi, Daniele De Rossi e Antonio Cassano. Sarà la prima volta che un libro viene presentato all’intero dell’iconico monumento romano. Per la realizzazione della serata, la casa editrice Rizzoli si è impegnata a contribuire al restauro di 12 statue marmoree degli Orti Farnesiani.

Miss Italia assolta, la corona resta a Carlotta Maggiorana

La corona di Carlotta Maggiorana è salva. La Miss Italia 2018 è stata assolta dalla Commissione di Garanzia del concorso. Una settimana fa lo scoppio dello scandalo che ha reso pubblichi scatti senza veli, scoperti dal settimanale Oggi. La Commissione ha parlato di “incompatibilità delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso”. “Sono molto felice, ma non avevo dubbi perché nella mia vita ho sempre tenuto un comportamento corretto” – ha detto Carlotta alla notizia dell’assoluzione.

Spring Attitude, a Roma il festival di musica elettronica

Se la primavera è un’attitudine, allora può essere primavera in qualsiasi momento dell’anno. Al grido di “Fall is the new spring” si apre la IX edizione di Spring Attitude, uno dei più grandi festival internazionali di musica elettronica e cultura contemporanea. L’appuntamento è a Roma dal 4 al 6 ottobre, per tre giornate di performance live e multimediali. A formare la line up di questa edizione il meglio del panorama musicale contemporaneo. Quaranta gli artisti provenienti da tutto il mondo. Sul palco anche la regina mascherata M¥SS Keta e l’idolo indie Frah Quintale.

Sei Ancora Qui, da oggi al cinema

Bella Thorne la teen idol più seguita del momento e il regista Scott Speer, reduci dal successo de ‘Il Sole a mezzanotte’, tornano con ‘Sei Ancora Qui’. Questo thriller dalle sfumature romantiche – basato sul romanzo young adult di Daniel Waters – arriva oggi al cinema. Un cataclisma improvviso distrugge la barriera che divide il nostro mondo dall’aldilà facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni di pacifica convivenza, uno di loro, un redivivo, invia un messaggio minaccioso ad una ragazza, catapultandola in una missione che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Pechino Express, anticipazioni seconda puntata

Questa sera in prima serata su Rai2 torna ‘Pechino Express – Avventura in Africa’. Il viaggio riprenderà dalla cittadina marocchina di Midelt. Qui Costantino della Gherardesca consegnerà la busta nera a I Mattutini, coppia composta da Adriana Volpe e Marcello Cirillo, vincitori della prima puntata. A loro la decisione di scegliere le due coppie che viaggeranno in simbiosi e che avranno a disposizione due telefoni per comunicare solo tra di loro. Le coppie ripartiranno per una nuova prova che li farà entrare nelle case di un tipico villaggio berbero a stretto contatto le tradizioni dei suoi abitanti. Qui riceveranno le indicazioni del traguardo della Prova Vantaggio.

27 settembre 2018