Enzo Miccio presenta: il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

ROMA – Il matrimonio è l’inizio di un viaggio e per non perdersi serve la guida giusta. Enzo Miccio ci conduce in un evento unico e indimenticabile: su Real Time venerdì 28 settembre alle ore 20.10 arriva “IL MATRIMONIO DI DANIELE E FILIPPA – ENZO MICCIO WEDDING PLANNER”.

Attraverso il punto di vista competente e ironico del wedding planner più amato della tv e quello degli sposi, Daniele Bossari e Filippa Lagerback, si attraverseranno i momenti più salienti ed emozionanti della preparazione del grande giorno: dal primo appuntamento al progetto della serata, dagli assaggi del catering alla scelta delle fedi e degli abiti, fino alle prove generali.

Dopo una storia d’amore durata 20 anni e dopo la richiesta di matrimonio di Daniele in diretta televisiva, le telecamere mostreranno i retroscena e le curiosità del matrimonio, evento dell’estate celebrato il 1° giugno 2018.

Come sarà andata la scelta dell’abito? Perchè la città di Varese come location? Quali saranno state le emozioni alla vigilia dell’ evento? E quali le reazioni allo straordinario allestimento di Enzo Miccio da parte di parenti e ospiti (tra i tanti Luciana Littizzetto, Mara Venier, Michelle Hunziker, Orietta Berti, Katia Follesa, Nicola Savino e Rudy Zerbi).