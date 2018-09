Docenti tornano in classe... a Italia in Miniatura

ROMA – Una scuola senza libri ma con contenuti entusiasmanti studiati per scuole di ogni ordine e grado, uno staff esperto e competente: domenica 30 settembre l’Educational Tour gratuito per insegnanti fa tappa a Italia in Miniatura, terzo e ultimo appuntamento di presentazione delle proposte didattiche per i viaggi di istruzione 2019, dopo il successo delle due date precedenti a Oltremare e Acquario di Cattolica.

Il tradizionale open day annuale dei parchi Costa Edutainment in Romagna, si concentrerà sul parco tematico riminese, dove già quasi 90 insegnanti si sono iscritti per una giornata di presentazione e di laboratori interattivi dimostrativi, uno science-show e la visita al parco in miniatura più famoso d’Italia.

A condurre gli insegnanti attraverso esperienze e tour, percorsi umanistici e scientifici, uno staff dedicato di quattro persone, appassionate ed esperte. A uso esclusivo delle scuole sarà presentato anche il nuovo Palazzo del Sapere: una tensostruttura attrezzata, divisa in aule interattive e tematizzate a seconda dei diversi percorsi: architettura, storia dell’arte, educazione alimentare e civica, scienze e fisica ma anche tanti percorsi multidisciplinari.

Didattici per vocazione, fedeli alla mission aziendale Costa Edutainment, ovvero abbinare all’istruzione il coinvolgimento emozionale e diretto, i parchi del Polo Adriatico calamitano il favore di studenti e insegnanti, grazie ad architetture didattiche che fanno leva sul coinvolgimento degli studenti, che fanno leva su sperimentazione, dialogo e interazione, oltre naturalmente, a una delle aule a cielo aperto più belle d’Italia: la sola che propone oltre 270 miniature di monumenti italiani ed europei, in scala.

Per il 2018 gli studenti che hanno fatto tappa a Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica sono stati oltre 80.000, con un incremento complessivo del 7% rispetto al 2017.

Per l’educational tour di Italia in miniatura le iscrizioni sono in chiusura ma non tutto è perduto: i docenti desiderosi di trasformarsi in allievi per un giorno, provando attività coinvolgenti con le quali istruire divertendo le proprie classi, possono scrivere a scuole@italiainminiatura.com, o compilare allo 0541 – 736777.