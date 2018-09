Giuliano (Miur): “Alternanza non sarà obbligatoria per maturità”

PERUGIA – L’alternanza scuola-lavoro continuerà a esserci, ma non sarà richiesta per sostenere l’esame di maturità. Lo ha dichiarato il sottosegretario del Miur, Salvatore Giuliano, intervenuto questa mattina, a Perugia, nel corso del convengo ‘Alternanza & apprendistato’. “Nella prossima legge di stabilità interverremo per la non obbligatorietà delle ore di alternanza per sostenere l’esame di maturità- ha spiegato il sottosegretario all’agenzia di stampa Dire- L’alternanza deve puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità e per farlo daremo agli istituti la possibilità di sviluppare competenze trasversali come soft skills”. Infine, il messaggio per i ragazzi è un invito ad impegnarsi per il Paese, che “solo con il vostro aiuto potrà diventare migliore di quello che è”, ha concluso il sottosegretario.