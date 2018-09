Sara Ramirez pronta a tornare a Grey's Anatommy?

ROMA – La dottoressa Callie Torres potrebbe presto tornare al Grey Sloan Memorial Hospital. A rivelarlo è Sara Ramirez che, nel 2012, ha detto addio al suo personaggio in Grey’s Anatomy. Un suo tweet ora riaccende le speranze dei fan.

“Per la cronaca, CBS (con cui ha un contratto visto che l’attrice è in un altro show della rete: Madame Secretary, ndr.) è sempre stata gentile e generosa con me. Sono aperti a far tornare Callie!”.

For the record @CBS has been nothing but gracious and generous to me. They are open to Callie coming back! The ball is in @ABCNetwork ‘s court. ✌🏽💜 — Sara Ramirez (@SaraRamirez) 26 settembre 2018

Il tweet arriva come una sorta di risposta a Shonda Rhimes. In passato, la mamma di Grey’s Anatomy aveva “incolpato” proprio la CBS per l’impossibilità di riportare Callie nel medical drama.

La rete avrebbe, infatti, “bloccato” l’attrice: “Lasciate che vi dica una cosa – aveva detto la Rhimes -. Abbiamo tentato, ma la Cbs la trattiene, perché lei è in Madam Secretary e non possiamo averla. Ma la amiamo. Sempre. Torna a casa, Callie”. Casa sarebbe, ovviamente, la ABC, dove Grey’s Anatomy è ancora in onda dopo 15 stagioni.

La Ramirez non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare. I fan non aspettano altro!