Amazon si prepara al Natale con spedizioni veloci e prodotti dedicati

Dal cenone al pranzo, dai regali sotto l’albero all’outfit e al trucco per il party di Capodanno. Niente più “ansia da regalo” con le idee di Amazon.it per il Natale.

La creatività delle startup italiane su Amazon Launchpad permette di trovare su Amazon.it prodotti futuristici ed estremamente utili in grado di sorprendere amici e conoscenti.

Gli artigiani di Amazon Handmade sono pronti invece a creare prodotti personalizzati, aggiungendo frasi e nomi al regalo con cui sorprendere chi si ama, mentre il negozio Made in Italy offre le prelibatezze enogastronomiche regionali con cui poter sperimentare piatti ricercati.

Questo e tanto altro ancora si troverà su Amazon.

Tutto a portata di click.

Con l’iscrizione ad Amazon Prime si può usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e di spedizioni in 2 o 3 giorni su molti altri milioni.

Ai clienti Prime di Roma e Milano che non vedono l’ora di ricevere i loro pacchi, Amazon offre il servizio Prime Now, con cui è possibile acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne entro un’ora o all’interno di finestre di 2 ore.

I clienti Amazon Prime di Milano e Roma possono inoltre usufruire della Consegna Oggi, senza costi aggiuntivi, su oltre 1 milione di prodotti. il servizio Consegna Oggi per recapitare gli ordini in giornata, con consegna tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso senza costi aggiuntivi, con un ordine minimo di 29€.

E per i ritardatari?

Per gli eterni indecisi o per salvarsi in corner con un’idea regalo anche dopo la mezzanotte del 24 dicembre, Amazon ha ideato Buoni Regalo in formato digitale validi per qualsiasi acquisto tra le tante categorie di prodotto presenti sul sito.