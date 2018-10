Alice nella città, tutto pronto per la XVI edizione del festival fatto dai giovani

ROMA – “L’impedimento deve essere sempre una molla per fare qualcosa in più”. Si apre con questo monito la sedicesima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma presentata oggi al Maxxi dai direttori artistici Gianluca Giannelli e Fabia Bettini.

Un festival vivo, fatto per i giovani dai giovani. Alice nella Città propone un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali.

20 le proiezioni, 11 i film nel concorso Young|Adult (a votarli una giuria composta da 27 ragazzi e ragazze selezionati su tutto il territorio nazionale. 10 quelli in Alice|Panorama. Pellicole che, seppur raccontando il mondo delle nuove generazioni, offrono un pretesto per dire agli adulti cose da e sui giovani. 9 lungometraggi e 16 cortometraggi in Panorama Italia. C urata da Alice nella Città in collaborazione con Kino, la sezione punta alla scoperta e alla valorizzazione di un cinema giovane capace di raccontare storie intense e coraggiose di autori italiani.

Varie sezioni che, dal 18 al 28 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Cinema Admiral, hanno come unico obiettivo lo sguardo al futuro, ai giovani talenti che si affacciano nel mondo del cinema. Attori e registi e giovani star che hanno già un grosso fanbase. Da Charlie Plummer a Jaden Smith, passando per Timothée Chamalet, uno dei protagonisti di Chiamami con il tuo nome.

Parlando di star è impossibile non citare Rowan Atkinson. L’attore, al cinema dall’11 ottobre con Johnny English colpisce ancora, sarà presente alla prima del film e incontrerà gli studenti delle scuole di cinema il 7 ottobre a Milano.

Quest’anno, il mondo del cinema young di Alice nella Città gira tutto intorno ai legami di sangue e alla condivisione. Tema – quasi conduttore – di tante pellicole in concorso. Behold my heart e Ben is back in primis.

Alice nella città assegnerà anche il premio opera prima MYmovies 2018 al miglior regista emergente. Grande novità di questa sedicesima edizione. In giuria Gianluca Guzzo, Elisa Sednaoui, Barry Morrow, Vinicio Marchioni e Andrea De Sica (alla regia di Baby, la nuova serie Netflix disponibile dal 30 novembre).