Michele Bravi verso Amici 22: sarà il nuovo prof di canto

Michele Bravi è molto vicino ad Amici 22. Il cantautore sarebbe il candidato numero uno di Maria De Filippi per la cattedra di canto. A lanciare l’indiscrezione è Il Messaggero.

Il talent è ora alle prese con grandi rivoluzioni. Partite le audizioni dei cantanti e dei ballerini che riempiranno i banchi, si lavora per formare la nuova squadra di docenti. Secondo i rumors, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini abbandoneranno il ruolo di prof.

Bravi – a questo punto, sostituto della prima – ha un rapporto speciale con Maria che lo aveva voluto fortemente ad Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia, l’edizione benefica andata in onda a maggio 2020 che ha visto partecipare ex concorrenti come Irama o Alberto Urso. Nel cast, poi, anche artisti che non avevano mai avuto a che fare con il talent, Random e Michele Bravi appunto.

Il rapporto tra Michele e Maria

Il palco del programma è stato quello del grande ritorno del vincitore di X Factor, dopo il lungo stop preso dal 27enne a seguito dell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nel 2018. Amici 22 sarebbe, così, l’occasione per consolidare il rapporto di stima con la conduttrice.

Bravi, sempre secondo quanto riferiscono le voci di corridoio, era atteso ieri alle audizioni del programma. Mancherebbe solo la conferma ufficiale.