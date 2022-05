Luigi Strangis: “Dopo Amici non mi vergogno più di dire ciò che provo”

Non si sentiva pronto per un programma come Amici, eppure è arrivato alla fine conquistando professori e pubblico. Luigi Strangis sta realizzando solo ora di aver alzato la coppa nell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi. Lo racconta ai microfoni dell’agenzia Dire: “Ascoltavo e ascolto artisti molto grandi, che hanno fatto la storia della musica come David Bowie o Pino Daniele. Rifacendomi a loro non mi sentivo tanto quanto e restavo un po’ indietro”.

Il vincitore assoluto del programma, ora, oltre ad essere corteggiato- secondo quanto dicono i rumors online da Amadeus per un ipotetico futuro Sanremo- si prepara a pubblicare il suo primo EP. Esce il 3 giugno, per 21co e distribuito da Artist First, “Strangis”.

Otto i brani, su tutti il singolo “Tienimi stanotte”, brano di cui Luigi si dice fortemente orgoglioso e non solo perché ama cantarlo. L’artista di Lamezia Terme ci ha lavorato con le mani in pasta, così come in tutti i pezzi, affiancando il suo team nella produzione. Musicista e polistrumentista, Strangis ha iniziato a suonare all’età di 6 anni e da allora non ha più smesso. Chitarra, contrabbasso, pianoforte e batteria sono i suoi fedeli compagni di vita.

“Grazie papà”

La scintilla l’ha fatta scattare suo padre: “Fin da piccolino è riuscito a insegnarmi tante cose, neanche volendolo in realtà. Semplicemente mi faceva ascoltare musica, buona musica. Da lì è nata una passione per la chitarra. Lui mi ha sempre sostenuto e spronato anche ad andare ad Amici”.

La scuola “mi ha reso più consapevole di me stesso– aggiunge- che posso dire determinate cose e non devo vergognarmi di ciò che provo”.

L’intervista ↓

“Strangis” arriva come cartolina di presentazione precisa e puntuale di quello che è Luigi: un artista libero da genere ed etichette. “Non mi sono creato dei paletti- ha spiegato- andavo avanti facendo quello che mi veniva ma non mi sono mai fatto dei problemi. Mi sento di poter passare da un genere ad un altro mettendoci sempre del suo, trovando quell’escamotage per far capire chi è veramente Luigi”.

L’instore tour

A 21 anni, Luigi si sente di star vivendo un sogno e non vede l’ora di incontrare i fan che, quotidianamente, lo riempiono di complimenti e ringraziamenti. La star di Amici ha annunciato già i primi appuntamenti instore. Il tour parte il 3 giugno da Marcianise (CC Campania), per poi passare da Roma, Reggio Calabria, Milano, Campi Bisenzio, Bologna, Padova e Marghera.