Tg Diregiovani – Edizione del 2 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Oggi 2 ottobre si festeggia la ‘festa dei nonni’

Sono 12 milioni i nonni d’Italia, e tra questi 1 su 3 si occupa quotidianamente dei nipoti, mentre 4,5 milioni prestano attività o supportano economicamente associazioni di vario tipo. Per questo oggi, 2 ottobre, la giornata è dedicata a loro. Nata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter, la festa dei nonni è stata creata su proposta di Marian McQuade, una casalinga del Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. In Italia per questa ricorrenza è stata scelta la data del 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi.

Alice nella città, tutto pronto per la XVI edizione

Tutto pronto per la sedicesima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma in programma dal 18 al 28 ottobre. Un festival vivo, fatto per i giovani dai giovani. Novità di quest’anno il premio MYmovies 2018 al miglior regista emergente. In giuria, tra gli altri, Andrea De Sica e Vinicio Marchioni.

Negramaro, migliorano le condizioni del chitarrista Lele

“Fratello, la grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci… Continua così, noi ci saremo sempre”. Sono le parole di incoraggiamento dei Negramaro per il loro compa-gno Emanuele Spedicato, colpito settimane fa da un’emorragia cerebrale. Secondo l’ultimo bollet-tino medico infatti, l’evoluzione del quadro clinico neurologico del musicista salentino è in miglio-ramento: Lele sta recuperando lo stato di coscienza e sta rispondendo ai primi stimoli. Tuttavia la prognosi rimane ancora riservata.

Gfvip 3, Lisa Fusco eliminata. Entra Lory del Santo

E’ Lisa Fusco la prima eliminata del Grande Fratello VIP 3. La showgirl ha perso al televoto contro altri 9 vip, uscendo con il 33% di voti. Non era mai successo nella storia del programma che 10 concorrenti finissero in nomination. Ad anticipare il verdetto, l’ingresso nella casa di Lory Del San-to. L’attrice ha deciso di partecipare al Grande Fratello per superare la scomparsa del figlio, morto suicida alcune settimane fa. Decisione che ha diviso sia il pubblico a casa che alcuni concorrenti, tra i quali Battista, Ivan Cattaneo e la Marchesa. Giudizi a parte, Lory del Santo è ufficialmente una concorrente di GF VIP 3.

“Torna a casa”, online il nuovo video dei Måneskin

E’ online il video ufficiale di “Torna a Casa”, il nuovo singolo dei Måneskin. Il brano, che anticipa l’attesissimo progetto discografico in uscita questo mese, ha debuttato al n.1 della classifica iTunes, mantenendo la posizione per tre giorni consecutivi. Il 25 ottobre, inoltre, i Måneskin saliranno sul palco di X Factor, ospiti della prima puntata dei Live Show. A più di un mese dall’inizio dei concerti, il tour autunnale dei Måneskin registra il tutto esaurito. A grande richiesta, la band ha annunciato il ritorno sui palchi delle principali città italiane a marzo 2019 con nuove date live.

2 ottobre 2018