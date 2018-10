Salute e fertilità nelle zone inquinate, al via progetto Fast

“Il progetto EcoFoodFertility ha gia’ dei dati solidi in Campania e si riferisce a ragazzi tra i 18 i 40 anni residenti in diverse aree di campionamento- spiega all’agenzia di stampa Dire il dottor Montano, responsabile dell’ambulatorio pubblico di Andrologia della Asl di Salerno e coordinatore dei progetti FAST ed EcoFoodFertility- FAST va invece a studiare campioni di un’eta’ piu’ sensibile, in cui e’ meglio agire. I due progetti mirano non solo a valutare il danno eventuale da inquinamento, ma vogliono dare una risposta su come controbilanciare gli effetti del vivere in cattivi contesti ambientali con modifiche dello stile di vita e alimentari. È quello che abbiamo chiamato ‘Bonifica dell’uomo inquinato’- chiarisce- un tipo di intervento che per come e’ stato ideato ci risulta essere il primo esempio al mondo di una ricerca calata sul territorio per dare risposte pratiche che rappresentano anche indirizzi per nuovi modelli di valutazione dell’impatto ambientale sulla salute e di prevenzione a partire dalla fertilita’, indicatore principale della salute”.

Ai circa 200 studenti presenti in aula magna sono stati distribuiti i questionari preselettivi di adesione, utilizzati per verificare la rispondenza del campione ai criteri di selezione. Potranno infatti entrare nel biomonitoraggio soltanto i ragazzi non fumatori ne’ bevitori abituali, non esposti professionalmente, non obesi e non affetti da patologie cronico-degenerative. Una volta selezionato il campione, i ragazzi, dopo aver firmato i consensi informati, saranno sottoposti a visita andrologica e nutrizionale, e riceveranno ulteriori informazioni attraverso incontri e schede. Verranno quindi sottoposti ad esami del sangue, delle urine, del capello e, soprattutto, del liquido seminale, sul quale saranno condotti dallo staff di ricercatori una serie di esami che mirano a valutare il numero, la morfologia e la motilita’ degli spermatozoi, oltre a misurare i livelli di biomarcatori di dose efficace (elementi in traccia, metalli pesanti) e i livelli di biomarcatori di effetto (Stato Redox, Psa, epigenetica).