Ruby Rose: da star della serie tv a celebrità più pericolosa del web

Roma – E’ Ruby Rose la celebrità più pericolosa da cercare online. L’attrice della serie Black is the New Orange, ha scalzato la cantautrice Avril Lavigne dal podio piazzandosi prima in classifica.

A stilare la lista delle star da ricercare nel web con molta attenzione è, per il dodicesimo anno consecutivo, McAfee che ha messo alla prova personaggi famosi per identificare la celebrità più rischiosa da cercare online. La ricerca rivela quali celebrità generano i risultati di ricerca più pericolosi che potrebbero esporre i loro fan a siti web dannosi.

Da modella e VJ su MTV a Batwoman, la carriera di Ruby Rose è decollata nel 2015 quando è stata lanciata come Stella Carlin nella serie Netflix, Orange is the New Black. Ora, Rose può aggiungere alla lista dei suoi trofei il vanto di essere la “prima australiana a prendere il primo posto nello studio “McAfee Most Dangerous Celebrities”.

La classifica

La star dei reality, Kristin Cavallari è al secondo posto dietro a Rose, seguita dall’attrice Marion Cotillard (n. 3), la prima e inimitabile Wonder Woman Lynda Carter (n. 4), l’attrice Rose Byrne (No. 5), la protagonista di Will e Grace Debra Messing (n. 6), la star della reality TV Kourtney Kardashian (n. 7), l’attrice Amber Heard (n. 8), la conduttrice dello show televisivo mattutino Kelly Ripa (n. 9) e infine l’attore Brad William Henke completano la top 10.

Non è un segreto che i criminali informatici tentino di usare il fascino delle celebrità per attrarre gli utenti inconsapevoli e indurli a visitare siti web dannosi che possono essere utilizzati per installare malware o rubare informazioni personali e password. Lo studio, condotto da McAfee, evidenzia i pericoli di cliccare su link sospetti quando si cercano contenuti incentrati sulle celebrità.

Le prime 10 celebrità che comportano le più alte percentuali di rischio nello studio di quest’anno sono:

Posizione Celebrità Pericolosità 1 Ruby Rose 9% 2 Kristin Cavallari 8% 3 Marion Cotillard 8% 4 Lynda Carter 8% 5 Rose Byrne 7% 6 Debra Messing 7% 7 Kourtney Kardashian 7% 8 Amber Heard 7% 9 Kelly Ripa 6% 10 Brad William Henke 6%

Anche in Italia sono donne le più pericolose, tra show girl e attrici

Con percentuali di rischio altrettanto elevate, anche le celebrità italiane più pericolose fanno parte del mondo dello spettacolo, con una classifica di rischio guidata da Michelle Hunziker (n. 1) e sua figlia Aurora Ramazzotti (n. 2). La top ten delle celebrità italiane che comportano le più alte percentuali di rischio include: