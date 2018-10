‘RADIO2 LIVE’. Torna la musica dal vivo nella Sala B di Via Asiago

Roma – Ripartono gli appuntamenti con la musica dal vivo nella Sala B di via Asiago. La nuova stagione di Radio2 Live prende il via venerdì 5 ottobre con l’anteprima del nuovo tour di ‘Ultimo’, 22enne romano che ha vinto la sezione nuove proposte di Sanremo 2018, già disco d’Oro e di Platino. ‘Ultimo’ torna con il nuovo singolo ‘Cascare nei tuoi occhi’, un’intensa ballata melodica dalle sonorità accattivanti che, tra gli altri successi, regalerà al pubblico di Rai Radio2, anticipando, in versione acusticapiano e voce, i suoi prossimi attesissimi concerti di Roma e Milano di fine ottobre.

Concerti intimi e dal taglio unico dedicati alle voci più autorevoli della “new wave” musicale italiana.

Padroni di casa ormai collaudati Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, coppia vincente già nelle precedenti edizioni a cui spetta il compito di svelare e raccontare curiosità e anedotti dell’artista sul palco.

Radio2 Live rappresenta per il pubblico in studio un appuntamento speciale, non un semplice concerto ma un vero e proprio “incontro” con la musica in un luogo esclusivo e non convenzionale come quello di un network radiofonico. I concerti, in programma il venerdì (e non solo) a partire dalle ore 22, saranno on air sulle frequenze di Rai Radio2 e sulla nuova radio digitale ‘Rai Radio2 Indie’.

E dagli studi di via Asiago escono già i primi nomi. In calendario il 26 ottobre il live de ‘Le Vibrazioni’, poi il 16 novembre sarà la volta de ‘La Municipal’ e il 23 novembre dei ‘Pop X’.



Appuntamento speciale invece sabato 6 ottobre con il doppio appuntamento dedicato a Bob Sinclar, in diretta da Trieste alle 22.00 e ‘Casino Royale’in diretta dall’Ex Dogana di Roma a partire dalle 24.00.

Per partecipare è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su “come partecipare” all’interno dello spazio dedicato a ‘Radio2 Live’, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

‘Radio2 Live’ è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instragram e twitter di @RaiRadio2.