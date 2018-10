Mangiare sano è un gioco da bambini, ecco la tappa romana ‘La lotteria del campo’

ROMA – Un gioco a punti che ha come protagonisti frutta e verdura di stagione, una tombola della sana alimentazione pensata per educare e intrattenere i piu’ piccoli. È questo l’obiettivo de ‘La lotteria del campo’, il progetto ideato da Vivenda, azienda del Gruppo La Cascina, che questo pomeriggio ha divertito i piccoli studenti dell’istituto Ada Negri di Roma. “L’educazione alimentare ci aiuta a comunicare ai bambini i concetti di una sana alimentazione e sani stili di vita- ha commentato Ivan Perrone, Quality manager del Gruppo La Cascina- per questo proponiamo dei progetti di educazione che ci aiutano ad arginare i fenomeni dell’aumento degli scarti nelle mense e della fornitura del pasto domestico: i bambini devono mangiare nelle refettori perche’ mangiare insieme e’ anche un fenomeno socieducativo”.

Dopo una prima parte teorica in cui i nutrizionisti della Vivenda hanno spiegato ai piu’ piccoli l’importanza del consumo di frutta e verdura, si passa al gioco vero e proprio, terminato con una macedonia di frutta di stagione offerta a tutti i bambini. “Il progetto ha l’obiettivo di ridare il giusto valore al cibo ed insegnare ai bambini sin da piccoli come fare scelte alimentari consapevoli- ha spiegato Caterina Bilotta, di Slow Food, all’agenzia Dire- Con questo progetto cerchiamo di proporre un’educazione buona, pulita e giusta, cioe’ prodotta senza sfruttamento”.