Al via Milan Games Week 2018: tutti gli ospiti attesi

Al via l’ottava edizione di Milan Games Week. La principale manifestazione italiana dedicata ai videogiochi torna negli spazi di Fiera Milano Rho da oggi fino a domenica 7 ottobre, con un’edizione ricca di ospiti, nazionali e internazionali. Tra questi, grande attesa per l’attore Charlie Cox, protagonista della serie Netflix Marvel Daredevil. Non mancheranno volti noti dello sport, del cinema e della TV come i giocatori dell’Olimpia Milano, Maccio Capatonda e Diletta Leotta, ma anche alcuni tra i più popolari youtuber e influencer del nostro Paese.

Ma ecco qualche dettaglio in più

Tuberanza e Gioseph The Gamer saranno sul palco centrale della Milan Games Week (Padiglione 16) sabato 6 ottobre alle ore 12.00 per sfidare i loro fan a MY HERO ONE’S JUSTICE. Dalle 13.30 saranno quindi allo stand Bandai Namco Entertainment per un meet & greet speciale con i loro fan.

NBA 2K19, presente a Milan Games Week in un’area dedicata dello stand Sony Interactive Entertainment, ospiterà invece sabato 6 ottobre dalle 17 alle 18 alcuni giocatori dell’Olimpia Milano.

Radio 105, radio ufficiale e title sponsor del padiglione 16, dedicato agli esports, firmerà la colonna sonora dell’evento portando sul palco centrale di Milan Games Week 2018 alcuni tra gli artisti più amati dai giovani: Rkomi, Drefgold, Elettra Lamborghini e Dj Shablo.

Durante tutta la manifestazione, inoltre, trasmetterà in diretta da Fiera Milano Rho: il venerdì dalle 12.00 alle 14.00 daranno il via alle dirette Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri con il loro “105 Take Away”, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 16.00 sarà la volta degli Autogol e la domenica dalle 13.00 alle 14.00 di “105 WAG” – il programma sul mondo gaming esports – condotto da Bryan con Pier Parnofiello e Simone Milone.

Domenica 7 ottobre l’attore Charlie Cox e lo showrunner Erik Oleson della serie Marvel – Daredevil saranno presenti alla manifestazione: alle ore 11.30 presso la sala LEM (lato Padiglione 6).

TUTTE LE INFO: www.milangamesweek.it