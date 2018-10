Nametag, su Instagram arrivano i ‘biglietti da visita’

Ecco come creare il tuo Nametag

1) Vai sul tuo profilo

2) Tocca il pulsante con tre linee in alto a destra

3) Seleziona “Nametag”

4) A questo punto puoi personalizzare il tuo nametag toccando un punto qualsiasi dello schermo o toccando il pulsante in alto per provare altri disegni, come colori, emoji e selfie con adesivi diversi

5) Per scansionare il nametag di qualcuno, puoi scorrere verso destra nella telecamera, passare con il mouse sopra il nametag e tenere premuto sullo schermo, oppure entrare nella fotocamera toccando “Scan a nametag” quando visualizzi il tuo

6) Infine puoi condividere il tuo nametag con gli amici tramite messaggi di testo e su altre piattaforme come Facebook e WhatsApp. Basta premere la freccia in alto a destra del tuo nametag