A star is born, Lady Gaga e il commento dell’ex Taylor Kinney

ROMA – “Non potrei essere più orgoglioso di lei”. Taylor Kinney torna a parlare della sua ex promessa sposa, Lady Gaga. I due, dopo cinque anni di amore, si sono detti addio nel 2016. A un passo dall’altare e da una vita insieme, convinti, però, di voler rimanere in buoni rapporti. Da allora così è stato. È così che, l’attore di Chicago Fire, non ha schivato l’argomento Gaga al suo debutto cinematografico in A star is born.

“Non l’ho ancora visto ma nel mio cuore so che sarà fantastico. E so che lei ha dato tutta se stessa”, ha detto Kinney a Us Weekly.

Lady Gaga e Taylor si erano conosciuti nel 2011 sul set di You and I, uno dei singoli di Born This Way. Poi il fidanzamento con tanto di diamante a forma di cuore e – a sorpresa – la separazione. Tutta colpa della distanza, a detta dei due diretti interessati.

L’amicizia, però, è rimasta. Kinney in questi anni è stato vicino all’ex compagna anche in occasione della sua performance al Super Bowl 2017, mandandole un mazzo di fiori.

Presto il matrimonio con Christian Carino?

Già allora, però, accanto a Lady Gaga c’era Christian Carino, il nuovo fidanzato con cui si vocifera essere a un passo dal matrimonio. Sull’anulare sinistro della popstar, lo scorso gennaio, è apparso un grosso anello. Una pietra rosa, circondata da piccoli diamanti. Durante il tour promozionale di A star is born, Miss Germanotta, parlando di futuro, ha detto: “Cosa manca adesso nella mia vita?Un figlio, essere mamma, iniziare a formare una famiglia”. Che il grande passo questa volta sia vicino?