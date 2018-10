GFVip 3, amicizia hot tra Francesco Monte e Stefano Sala 😍

Un’amicizia ambigua, a detta di molti, quella nata tra Francesco Monte e Stefano Sala al Grande Fratello Vip 3.

Oltre all’evidente complicità , ciliegina sulla torta è stato il bacio scambiato tra i due al termine della diretta di lunedì scorso… ed è subito ship!

Su Twitter si sono scatenati commenti di ogni genere, e le tifoserie sono già schierate.

C’è chi sogna una lieson tra Giulia Salemi e Francesco, chi spera nasca qualcosa tra quest’ultimo e il modello Sala.



I due hanno anche trascorso una notte “hot” sotto le coperte, nascosti dall’occhio indiscreto del Grane Fratello…

“Dovevo mettermi le mani nel naso e Francesco mi ha detto di farlo sotto le coperte”, ha spiegato Sala interrogato da Ilary Blasi.

E se anche ci abbiamo creduto, di lì a poche ore è il modello a stuzzicare di nuovo le fantasie del web.

Mentre Monte era intento a coccolarsi con Giulia Salemi al termine della diretta, Sala ha visto bene di interrompere i due piccioncini e dare la buonanotte al suo Francesco con un bacio in bocca.

“Uno a zero per me”, ha detto sorridendo, mentre Monte scoppia in una fragorosa risata e in segno di resa ammette: “Ormai dicono che sono gay!”.