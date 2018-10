Fumetti. Arriva in libreria "Saga vol. 9": il capitolo decisivo

Roma – Arriva in libreria per la Bao Publishing “ Saga Volume 9″ , il nuovo volume della coppia artistica vincitrice di numerosi premi Eisner e Harvey Awards composta da Brian K. Vaughan ai testi e Fiona Staples ai disegni.

La Saga riconferma il livello altissimo di tensione narrativa con cui in questi anni ha conquistato decine di migliaia di lettori nel mondo, segnando un viaggio attraverso l’universo con un mix avvincente e raffinatissimo di dramma, fantasy e fantascienza. Profondo, lieve, concitato, sorprendente e profondamente importante, questo volume è l’apoteosi di una delle storie a fumetti più amate dell’ultimo decennio.

Dopo questa pubblicazione gli autori, Brian K. Vaughan e Fiona Staples, si prenderanno una pausa di un anno, prima di riprendere il racconto della vita della piccola Hazel. Ma in Saga Volume 9 succedono così tante cose drammatiche e irreversibili che l’attesa per il prosieguo della storia si farà più spasmodica che mai.

«Vi assicuro che Fiona e io abbiamo piani straordinari per il futuro a lungo termine di Saga, e lavoreremo sodo per dare vita a mondi strani e personaggi interessanti»

È questa la dichiarato che Brian K. Vaughan ha rilasciato per rassicurare i lettori a cui, nel frattempo, non resta che immergersi nella storia di Marko, Alana e della piccola Hazel, perché una svolta fondamentale e dolorosa attende i personaggi in questo episodio che sarà l’ultimo per i prossimi dodici mesi.