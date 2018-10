Gotham, Shane West sarà Bane nell’ultima stagione della serie

ROMA – L’ultima stagione di Gotham si prepara a essere piena di sorprese. In onda nella primavera del 2019, la serie che esplora la nascita di Batman introdurrà un nuovo villain: Bane. A interpretarlo Shane West (I passi della nostra vita, Nikita).

West vestirà i panni di Eduardo Dorrance. Vecchio compagno d’esercito di James Gordon. Dorrance si offrirà di aiutare Gordon a portare la legge e l’ordine in una metropoli ormai dominata dalla criminalità. Come si può immaginare, i suoi intenti saranno ben altri. Gordon, infatti, presto si renderà conto che gli scopi del villain sono molto più oscuri di quanto avrebbe potuto immaginare.

Dieci episodi per dire addio alla serie

Al New York Comic Con, la settimana scorsa, si è parlato tanto dell’ultima stagione di Gotham. Di dove porterà e come porterà sullo schermo Batman. Come rivelato dallo showrunner John Stephens, saranno 10 gli episodi conclusivi che permetteranno di scoprirlo. L’ultimo episodio sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi attualmente raccontati. Il finale, quindi, darà spazio a Bruce Wayne come Batman. Stephens ha anche annunciato che il Joker potrebbe avere una fidanzata. C’è tanta carne al fuoco, insomma. Un’anteprima la si può avere nel teaser trailer della prossima stagione.