Harry e Meghan genitori in primavera. L’ex attrice aspetta un bambino

ROMA – Harry e Meghan genitori in primavera. Questa volta non è un rumor. Kensington Palace ha annunciato in mattinata l’arrivo del primogenito della coppia, convolata a nozze lo scorso 19 maggio.

“Sua Altezza Reale il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la duchessa è in attesa di un bambino”, si legge nei post social. Il bimbo o bimba arriverà nella primavera 2019, a un anno dalla nascita di Louis, terzogenito di William e Kate. Alla famiglia, Harry e Meghan, l’avrebbe annunciato durante il matrimonio della cugina Eugenie e Jack.

La coppia, si legge ancora, “ha apprezzato il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo dal giorno del loro matrimonio a maggio e sono felici di poter condividere la notizia con il pubblico”.

Il royal baby sarà il settimo in linea di successione al trono.

Harry e Meghan in Australia per la loro prima visita reale

Le voci di una possibile gravidanza si erano rincorse sin dalle settimane successive alle nozze. Meghan- che dovrebbe essere intorno al quarto mese – sarà osservata speciale durante la sua prima visita reale. L’ex attrice e il principe sono volati in Australia e visiteranno le Figi, Tonga e la Nuova Zelanda.

Un agenda fitta quella dei prossimi giorni che porterà i due coniugi ad attendere a circa 76 impegni. Il tutto in 16 giorni nei quattro paesi.

Il più importante di questi l’apertura, sabato prossimo, a Sydney degli Invictus Games, l’evento fondato da Harry nel 2014 che offre a militari e reduci feriti o malati l’opportunità di gareggiare in sport come basket in sedia a rotelle e volleyball da seduti.