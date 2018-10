A star is born, Lady Gaga e Bradley Cooper si aggiudicano il weekend al cinema

ROMA – È stato un weekend testa a testa per A star is born e Venom, due dei film più attesi dell’anno. Alla fine, però, a spuntarla sono stati Bradley Cooper e Lady Gaga.

La cantante e l’attore alla sua prima da regista, dal giorno d’uscita (giovedì 11) – portano a casa 1,7 milione. Venom, invece, nel weekend incassa 1.6 mila euro, portandosi a 6 milioni. A livello internazionale, gli incassi si attestano intorno ai 378.1 milioni di dollari. La pellicola ne è costata 100.

Al terzo posto si piazza Johnny English – Colpisce ancora. Il terzo film della saga con Rowan Atkinson incassa 909 mila euro.

Al quarto posto, Gli Incredibili 2 con 610 mila euro. Sale al quinto posto Zanna Bianca, con 559 mila euro. Segue, al sesto posto, The Predator con 494 mila euro.

Grande sorpresa per La Fuitina Sbagliata. Il primo film de I Soldi Spicci incassa 331 mila euro. Una cifra soddisfacente visto che il film non è uscito in tutte le sale italiane.