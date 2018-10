Elogio della parola. A Venezia il secondo dei sei seminari sul rinnovamento del curricolo del liceo classico

Nella seconda parte della mattinata il folto pubblico di docenti ha assistito alle relazioni di sei docenti universitari, coordinati da Caterina Carpinato, docente di lingua e letteratura neogreca nella Università ospite: Anna Cardinaletti, linguista alla Ca’ Foscari; Paolo Mastandrea e Martina Venuti del medesimo ateneo; Paolo Cesaretti, bizantinista e grecista dell’Università di Bergamo; Giuseppe Zanetto, grecista dell’Università degli Studi di Milano; Luigi Perissinotto, filosofo del linguaggio presso la Ca’ Foscari.

Se si volesse cercare un minimo comune denominatore tra i contributi dei sei studiosi si potrebbe individuare nell’invito unanime ad appassionare tutti gli studenti e le studentesse (compresi quelli affetti da disturbi di apprendimento per i quali sono studiate tecniche apposite, come relazionato da Anna Cardinaletti), allo studio delle lingue, sia quelle cosiddette “concluse” come il latino e il greco perché lì risiedono al contempo le radici della identità e della storia italiana e le opportunità rappresentante dalle sfide del futuro, sia quelle straniere in un’ottica di costruzione della cittadinanza globale dentro le dinamiche della rivoluzione digitale.

Ad esempio, spiega Martina Venuti, ci sono testi classici come quelli di Isidoro di Siviglia che permettono di indagare il tema dell’affidabilità e del controllo della fonte, le cosiddette fake news. Altri che ricordano come i più importanti testi scientifici, le scoperte di Copernico o Galileo, sono statti scritti e hanno circolato in latino e così i più importanti trattati, come il Trattato di Westfalia. E poi, per stare al passo con le tecnologie, sono stati realizzati molti siti internet che mettono a disposizione testi e autori latini, di prosa e poesia.

Per non parlare del greco “macchina del pensiero occidentale”, come definito dal prof. Cesaretti, il quale induce a riflettere su quanti termini di origine greca formino il linguaggio scientifico e medico moderno ma anche l’italiano quotidiano, colloquiale: “ad esempio le icone sul nostro computer sono un inno alla matrice classica su cui intrattenere gli studenti specie di liceo classico”

Nel pomeriggio l’intervento del professore Riccardo Pozzo dell’Università di Verona ha preceduto i lavori di quattro tavoli tematici. Pozzo ha voluto sottolineare come “Kant è un filosofo che ha valore unificante perché ha parlato per primo di migrazione, globalizzazione, di stato di diritto e quindi indirizzerà il nostro dibattito futuro su cittadinanza globale, diritti, accoglienza. Quindi è importante far studiare Kant ai nostri studenti”.

Non a caso, uno dei tavoli tematici ha riguardato lo sviluppo della competenza globale dello studente partendo da alcune grandi domande di orientamento: come lavorare sulla comunicazione interculturale? Come far assumere un atteggiamento di relativismo culturale? Come porsi problemi di rilevanza globale nel lavoro con gli studenti? Il rinnovamento del curricolo classico evidentemente non può prescindere anche da una sua internazionalizzazione.