Måneskin, il nuovo singolo “Torna a casa” è già disco d’oro

ROMA – Dopo aver guadagnato il secondo posto nella scorsa edizione di X-Factor, i Måneskin continuano a mietere successi. A sole due settimane dall’uscita del loro ultimo singolo “Torna a casa”, il gruppo si è già guadagnato il disco d’oro.

Il brano, uscito il 28 settembre, anticipa il disco “Il ballo della vita” (in uscita il 26 ottobre, Sony Music). Dopo aver debuttato al numero 1 della classifica ufficiale FIMI/GfK e aver raggiunto il vertice delle classifiche iTunes e Spotify, il pezzo, che è stato presentato in anteprima per il pubblico con un mini live a sorpresa nelle strade di Roma e di Milano, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento.

“Torna a casa” è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ha debuttato al primo posto in Tendenze su YouTube, superando 6,8 milioni di visualizzazioni e 5,7 milioni di stream su Spotify.

Il brano è una ballata intensa, moderna, che ha anche richiami fortemente classici. Qui ritroviamo Marlena, personaggio che il pubblico ha conosciuto nel primo inedito italiano “Morirò da re”. “Marlena è la Venere del gruppo, la personificazione della nostra libertà, creatività, vita – così racconta la band – “Torna a casa” è un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente”.

Altra novità sono aperte le prevendite per “THIS IS MÅNESKIN”, il docu-film scritto dalla band, che sarà un grande e unico evento cinematografico. Nei migliori cinema italiani, solo per un giorno, mercoledì 24 ottobre, i Måneskin presenteranno il docu-film, distribuito da Vision Distribution, con una performance live che sarà trasmessa in diretta in tutte le sale.

A questo link è possibile comprare i biglietti:

https://www.visiondistribution.it/catalogo/this-is-maneskin/

Il successo di “Torna a casa” va ad affiancarsi ai numerosi riconoscimenti ottenuti: 39 date sold out, oltre 60 milioni di views su YouTube, più di 75 milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto e due certificazioni platino per il primo esplosivo singolo in italiano uscito a marzo, “Morirò da re”, che ha debuttato al n.1 su iTunes e che conta oltre 26,8 milioni di streaming su Spotify.