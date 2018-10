Supereroe di Emis Killa è l’album più ascoltato in streaming

ROMA – Supereroe di Emis Killa è tra gli album più ascoltati sulle piattaforme streaming, nel primo weekend dalla pubblicazione. Il disco ha raggiunto subito il vertice delle classifiche delle piattaforme streaming, collocando, inoltre, tutti i brani nella classifica Top 50 Italia di Spotify.

Distribuito da Carosello Records, Supereroe contiene 12 brani inediti tra cui la hit Rollercoaster, brano che in poco tempo ha già totalizzato oltre 22 mln di visualizzazioni su YouTube e 22 mln di stream su Spotify, oltre ad aver ottenuto la certificazione disco di platino.

È, inoltre, in rotazione radiofonica il nuovo singolo Fuoco e Benzina, brano che ha raggiunto la n°1 della Top 50 Italia di Spotify.

Numerose sono le collaborazioni con i migliori esponenti della scena rap di oggi presenti nel disco, che spaziano tra i diversi generi hip hop: dal fenomeno statunitense 6ix9ine la cui hit Gotti ha raccolto oltre 240 milioni di views su Youtube, alla trap di Capo Plaza, al rap tutto romano di Carl Brave e Gemitaiz fino a Gue Pequeno, della scuola milanese.

Emis Killa si dimostra ancora una volta come uno dei migliori punti di riferimento per l’hip hop italiano. L’album vede la produzione di Big Fish e di Don Joe, tra i produttori più importanti del mondo hip hop italiano, che per la prima volta hanno preso parte insieme in uno stesso progetto discografico. Il brano Cocaina, invece, è prodotto da Ava.