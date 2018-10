Al via la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma

Trentotto film nella Selezione Ufficiale, 6 eventi speciali, 14 incontri ravvicinati, 13 omaggi e restauri, 7 preaperture, 28 eventi collaterali e 31 Paesi partecipanti. Sono i numeri della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, da oggi fino al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

Ad aprire la kermesse il film “7 sconosciuti a El Royale”, opera seconda di Drew Goddard, dal 25 ottobre al cinema con 20th Century Fox.

La pellicola sarà proiettata alle ore 19.30 di oggi presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium, presentata dal regista e dalla giovane protagonista Cailee Spaeny.

Le mostre

Due le mostre che saranno inaugurate presso l’Auditorium Parco della Musica.

Three Minutes

“Three Minutes” di Riccardo Ghilardi (Foyer Sala Sinopoli e Foyer Sala Petrassi) accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i volti del cinema, colti in quei luoghi iconici che ogni anno diventano vetrina della fabbrica dei sogni: Cannes, Venezia, Berlino, Los Angeles con gli Oscar® e i Golden Globe, e ancora Toronto, Roma, New York e tanti altri.

La mostra presenta circa cinquanta ritratti realizzati da Ghilardi, fotografo ritrattista dell’agenzia internazionale Contour by Getty Images, nel corso della sua vita artistica e professionale, durante i suoi anni vagabondi tra i festival internazionali di cinema. La mostra è realizzata in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno di Istituto Luce Cinecittà.

Riso Amaro

In continuità con l’impegno dell’anno passato, nell’ambito del progetto promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri volto alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne, la Festa del Cinema dedica nuova particolare attenzione a questo tema.

La mostra “Riso Amaro”, presso il Villaggio del Cinema, ospita una selezione di opere di illustratori, grafici, disegnatori, umoristi di tutto il mondo: il titolo dell’esposizione parafrasa quello del film di Giuseppe De Santis (1949), dedicato alle durissime condizioni di vita delle mondine, in cui si consuma uno stupro di cui è vittima la protagonista.

L’esposizione, con la forza della creatività e il linguaggio graffiante della satira, affronta un argomento serio e attuale, nella convinzione che la satira declinata in forma grafica possa svolgere un’importante funzione di riflessione e di denuncia: un vero e proprio manifesto per dire “Mai più violenza contro le donne”.

La mostra è a cura della Associazione Culturale Festival Grafico, con l’ideazione e la direzione artistica di Julio Lubetkin e la consulenza di Marilena Nardi.

Fra gli Altri eventi della Festa, al via la programmazione presso il Cinema Trevi.

Fino a domenica 21 ottobre, si terrà la rassegna dal titolo “Antonella Lualdi, diva con grazia”: alle ore 17 sarà proiettato Abbiamo vinto! di Robert A. Stemmle, alle ore 18.30 Il cappotto di Alberto Lattuada, alle ore 20.30 Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani.