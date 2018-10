Ed Sheeran e Lady Gaga diventano sticker per Telegram

ROMA – Un cartone animato, un muppet e personaggio di Game of Thrones. Ed Sheeran può vantare di aver fatto proprio tutto nella sua carriera. Il cantautore è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Lo sa bene chi lo circonda e chi lo ha seguito nel corso di questi anni.

Telegram, per non essere da meno, ha aggiunto due anni fa un pack di sticker personalizzati con le sue facce.

Trenta piccoli Ed Sheeran che vengono aggiornati in continuazione e che, in questi ultimi giorni, sono tornati ad essere suggeriti sulla piattaforma. Sheeran, però, non è l’unico vip in versione sticker su Telegram. Anche Lady Gaga ha il suo pack personalizzato

Eccoli entrambi nelle foto sulla sinistra.