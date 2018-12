Il Ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt strepitosa nei panni della tata

Il film ci mette un po’ a carburare. Dopo un inizio ‘affaticato’ e ‘spento’, la narrazione prende il via: balli, canti, scenografie, effetti speciali, colori e il mondo ‘fantastico’ della Poppins rapiscono lo sguardo, accendono l’emozione e svegliano il ricordo del film del ’64, anche se non fino fondo. Forse le nostre aspettative erano troppo alte. Ma nonostante ciò, è un film ben riuscito, ben girato e assolutamente promosso. Emily Blunt è strepitosa: una degna erede di Julie Andrews. Grandiosa anche Meryl Streep nei panni di Topsy, la pittoresca ed eccentrica cugina di Mary (qualche minuto in più alla Streep non ci sarebbe certamente dispiaciuto!).

Se vi siete dimenticati cosa si prova ad essere bambini, il sapore dell’ottimismo e il motto “niente è impossibile”, la Disney e Mary Poppins sanno come rimediare.