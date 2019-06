Roma, domani al Barberini la premiazione di ‘Seminare domande’

ROMA – L’estate è ormai alle porte ma il cinema non va in vacanza. Lo sanno bene i ragazzi che quest’anno hanno partecipato alla campagna ‘Moviement’, nata per promuove il cinema d’estate coinvolgendo le giovani generazioni. Anche ‘Alice nelle città’,il festival cinematografico internazionale dedicato ai giovani, ha aderito all’iniziativa grazie al percorso di formazione ‘Seminare domande’.

Domani, 5 giugno, il cinema Barberini di Roma ospiterà la giornata conclusiva del progetto, con oltre 600 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori pronti a ricevere gli attestati di partecipazione. A parlare di cinema con loro, ci saranno Fabia Bettini, Gianluca Giannelli e Piera Detassis, insieme a Donatella Finocchiaro, Lorenzo Richelmy, Valentina Cervi e Massimiliano Bruno. Undici le regioni coinvolte nel progetto, per circa 9000 soggetti tra esperti, tutor, docenti e studenti.

L’iniziativa ha previsto l’utilizzo della piattaforma web ‘Scelte di classe’ come strumento didattico di visione e di approfondimento, a cui sono stati abbinati gli incontri a scuola e in sala. E proprio la sala cinematografica è stata il baricentro del progetto, che ha permesso ai ragazzi di realizzare spot di promozione che saranno proiettati domani nel corso della mattinata.

Altro appuntamento speciale sarà poi quello del 12 giugno a Matera, capitale europea della cultura, dove sarà proiettato il film ‘Dilili in Paris’ seguito della masterclass del regista del film, Michel Ocelot, realizzata durante l’ultima edizione di Alice.

Il progetto, iniziato a gennaio, ha visto alternarsi grandi protagonisti del mondo del cinema e dell’audiovisivo che sono andati in tutta Italia per incontrare i ragazzi e trasmettere loro l’amore per il cinema: Riccardo Milani in Abruzzo, Ciro D’Emilio a Napoli, Edoardo Winspeare e Pippo Mezzapesa in Puglia, Karole Di Tommaso a Termoli, Andrea Bosca a Lamezia Terme, Casey Kauffman a Fano Mario Sesti a Rieti.