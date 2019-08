American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace da stasera su Rai4

Da questa sera, ogni domenica alle 21:15, appuntamento su Rai4 con “L’assassinio di Gianni Versace”, la seconda premiatissima stagione della serie antologica American Crime Story.

American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace

La mattina del 15 luglio 1997 il noto stilista italiano Gianni Versace venne assassinato fuori dalla sua villa a Miami Beach. Fu identificato come colpevole dell’omicidio Andrew Cunanan, già ricercato per una serie di omicidi commessi nelle settimane precedenti. La serie assume il punto di vista dello spietato serial killer, approfondendo, in parallelo, la storia privata di una delle grandi famiglie della moda italiana.

Il cast

L’assassinio di Gianni Versace vanta un cast di prima grandezza, a cominciare da Edgar Ramirez, nel ruolo del compianto stilista, e Penelope Cruz, nei panni della sorella Donatella; l’istrionico Darren Criss interpreta Andrew Cunanan, mentre Ricky Martin è il compagno di Versace, Antonio D’Amico.

American Crime Story è una serie creata da Scott Alexander e Larry Karaszewski, entrambi sceneggiatori dei successi di Tim Burton Ed Wood e Big Eyes, e prodotta da Ryan Murphy, già artefice dei successi Nip/Tuck, Glee e American Horror Story. Ogni stagione di American Crime Story affronta un caso di cronaca nera che ha segnato la storia recente degli Stati Uniti.

L’assassinio di Gianni Versace ha trionfato all’edizione 2018 degli Emmy Awards nella categoria miniserie, vincendo, tra gli altri, il premio per miglior miniserie e miglior attore protagonista.