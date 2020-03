Pinguini Tattici Nucleari, la band ha annunciato le nuove date del tour

ROMA -- A seguito dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, tutti i concerti in programma tra febbraio e marzo sono stati sospesi. Il gruppo, terzo classificato a Sanremo 2020 con Ringo Starr, sarebbe dovuto partire il 27 febbraio da Pordenone per il primo tour nei palazzetti. Ieri, i Pinguini hanno finalmente annunciato le nuove date del Ma chi l’avrebbe mai detto tour, che partirà il 10 ottobre da Conegliano. Ecco tutti gli appuntamenti.

“In questi giorni grigi vogliamo, a modo nostro, riaccendere un po’ di speranza. Il #machilavrebbemaidetto tour risorge dalle sue ceneri, come una fenice. CI SONO LE NUOVE DATE! Sì, lo sappiamo, ci sarà da aspettare un po’ di tempo, ma dover riprogrammare un tour così grande ci ha costretto a dilatare i tempi. Pensatela così: quello di Ottobre sarà un mondo diverso, forse un po’ più tranquillo, e si potrà vivere meglio la festa. PS. Non preoccupatevi amici del Sud, stiamo lavorando anche per voi, ma tutto questo nella prossima puntata!“.