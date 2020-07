Da luglio e fino a dicembre Civita di Bagnoregio è “La Città Incantata”

Si parte il 24 luglio alle ore 18 da Palazzo Alemanni con gli Atelier Arte Bellezza Cultura “Un altro sguardo su Civita” per proseguire, alle ore 19, con la prima masterclass che vede protagonisti Zuzu e Martoz e dalle ore 20 lo spettacolo è in piazza con Valerio Lundini, bravissimo fumettista, ma soprattutto un comico molto amato dal pubblico.

Da luglio e fino a dicembre, animatori, disegnatori, fumettisti, storyboarder, street artist e artisti visivi si confronteranno e incontreranno il pubblico per raccontare i loro lavori, il loro stile, le loro tecniche, la loro creatività. Ad annunciare il programma sarà Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio che ha promosso l’evento realizzato da LAZIOcrea, ATCL, ABC, Roma Lazio Film Commission in collaborazione con il Comune di Bagnoregio e Casa Civita.

«La Città Incantata rappresenta ormai un appuntamento atteso nel panorama regionale e nazionale. Abbiamo lavorato ad un programma completamente rinnovato e distribuito lungo il corso dei prossimi mesi garantendo la partecipazione in completa sicurezza – dichiara Giovanna Pugliese – Voglio ringraziare tutte e tutti per lo straordinario lavoro. Quest’anno non era facile, ma ce l’abbiamo fatta».

«la candidatura di Civita di Bagnoregio quale Patrimonio dell’Umanità Unesco promossa dal presidente Zingaretti – conclude l’Assessora – ha bisogno di tutto il nostro sostegno e certamente non lo faremo mancare, neppure in tempi di Covid. Sono sicura che anche questo sesto meeting dei disegnatori che salvano il mondo sarà un successo. Civita è già ripartita con il dono eterno della bellezza».

Già dal mese di luglio ‘La Città Incantata’ porterà a Civita di Bagnoregio una forte carica di energia creativa con le residenze d’artista, per poi proseguire con un programma fitto di incontri, mostre e proiezioni cinematografiche.