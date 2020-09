Altaroma. Al via la settimana della moda romana dal 15 al 17 settembre

Roma – Settembre, in questo strano 2020, diventa il mese della moda a Roma. Con la citazione (colta per gli addetti ai lavori) “the September issue”, Altaroma lancia la Fashion Week della capitale. L’appuntamento è in programma dal 15 al 17 settembre a Palazzo Brancaccio. Tre intense giornate in cui si succederanno presentazioni, show, nonché l’attesa finale del progetto in collaborazione con Vogue Italia, Who is on next?, che sottolineano l’impegno, il sostegno e la visibilità che Altaroma vuole dare ai designer e ai brand indipendenti ed emergenti. Tutto senza tralasciare il forte legame con l’alta artigianalità e l’alta sartoria, dialogo che si rinnova nelle sale dello storico palazzo che sovrasta il Colle Oppio e che è di fatto l’ultima dimora patrizia costruita all’interno delle antiche mura aureliane, che circondavano la città di Roma.

Nonostante i rallentamenti e gli ostacoli incontrati per via dell’emergenza sanitaria, che ha colpito tutto il mondo, la manifestazione si svolge anche dal vivo, e nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Non solo, si potrà seguire l’intera manifestazione in simultanea collegandosi alla piattaforma digitalrunway.altaroma.it che sarà attiva come programmazione in streaming, ma soprattutto darà l’opportunità a designer, giornalisti, buyer, e addetti ai lavori di interfacciarsi e dialogare tra loro per tutti i mesi di settembre e ottobre.

«Questa è un’edizione speciale – dichiara la Presidente Silvia Venturini Fendi – non solo perché rappresenta parte del compimento del lungo processo di riposizionamento di Altaroma, ma soprattutto perché, nonostante le oggettive difficoltà siamo riusciti a ricreare quell’atmosfera di dinamismo e fermento che hanno fatto della Settimana della Moda di Roma il punto di riferimento per studenti, designer emergenti e giovani talenti, concentrando in tre giorni un programma ricco di appuntamenti. A loro abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi per cercare di essere presenti anche dal vivo, non solo online, affinché non venissero a mancare, in una situazione così critica, tutti quegli strumenti e quelle opportunità necessarie al sostegno delle proprie attività. Inoltre, la vicinanza con le date della Fashion Week di Milano e con le altre manifestazioni di moda che si stanno tenendo a settembre, restituirà ancora meglio il senso dell’azione sinergica e di sistema che stiamo portando avanti a favore dei giovani talenti del Made in Italy».

I giovani designer trovano difatti un naturale spazio all’interno della Settimana della Moda di Roma, che ha messo al centro della sua missione proprio la ricerca degli emergenti e dei valori del Made in Italy, un processo che si è compiuto grazie specialmente al sostegno dei Soci (Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana e Risorse per Roma) e al supporto determinante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia.