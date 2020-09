Al liceo Vallone di Galatina arrivano i personaggi famosi della storia

ROMA – L’idea l’hanno sicuramente copiata dalla trasmissione “Propaganda Live” di Diego Bianchi ma a volte le belle proposte vanno replicate. Devono averla pensata così al liceo “Vallone” di Galatina in provincia di Lecce dove nell’aula magna della scuola per assicurare il distanziamento hanno messo sulle sedie dei cartonati di personaggi famosi della storia e del nostro presente.

Un’iniziativa che è particolarmente piaciuta alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che in un suo post su Facebook ha voluto ringraziare il personale della scuola e i ragazzi:

“Guardate che idea originale hanno avuto al liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce! Per garantire il distanziamento in aula magna hanno realizzato e usato come distanziatori sagome raffiguranti grandi donne e uomini della cultura italiana e mondiale. Oltre che utile, come vedete, l’effetto è anche simpatico. Un’idea che strappa un sorriso in un momento di lavoro pressante. La dirigente scolastica Maria Rosaria Bottazzo può così incontrare genitori e studenti in tutta sicurezza, per organizzare la ripresa delle lezioni che, in Puglia, sarà il 24 settembre. Faccio i miei complimenti e auguro buon lavoro a questa e alle altre scuole che stanno terminando i preparativi per la riapertura di giovedì prossimo”.