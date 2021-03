Alex Infascelli e Francesco Bruni incontrano gli studenti con ArtMedia

ROMA – Il 15 e il 26 marzo i registi Alex Infascelli e Francesco Bruni saranno i protagonisti di due importanti incontri virtuali, nell’ambito del progetto ArtMedia Cinema e Scuola – Immagini personaggi storie. Percorsi di cinema per studenti, ideato e curato da Loredana Commonara e rivolto agli studenti dei licei di tutta Italia. I due appuntamenti saranno preceduti rispettivamente dalle proiezioni – programmate per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado – di Mi chiamo Francesco Totti il docufilm sull’ex Capitano di Infascelli (dall’8 all’ 11 marzo) e di Cosa sarà? di Francesco Bruni (dal 22 al 25 marzo).

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI, L’INTERVISTA AD ALEX INFASCELLI

COSA SARÀ, L’INTERVISTA A FRANCESCO BRUNI

“Siamo riusciti a trovare il modo più efficace per poter mettere in opera la seconda edizione del progetto ‘ArtMedia Cinema e Scuola’. Mai come quest’anno, vista la situazione dell’istruzione, del comparto della cultura in generale e del cinema in particolare, un progetto del genere diventa necessario. Lo vediamo dalla risposta delle scuole, degli insegnanti e soprattutto degli studenti“, ha dichiarato Loredana Commonara.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria palestra per l’audiovisivo, in grado di fornire gli strumenti per leggere un’opera cinematografica e di ridurre la distanza tra pubblico e specialisti attraverso proiezioni e occasioni di confronto con attori, registi, sceneggiatori e compositori, veicolato dai maggiori esponenti della critica e del giornalismo.

In un momento a dir poco drammatico per il settore culturale come quello che stiamo attraversando, il percorso di educazione e approfondimento portato avanti da ArtMedia – Cinema e Scuola gioca così un ruolo ancora più fondamentale nel diversificare l’offerta formativa delle scuole e degli studenti, colpiti dagli effetti della pandemia, fornendo ai ragazzi nuove occasioni di dialogo e, allo stesso tempo, avvicinandoli al mondo del lavoro creativo attraverso la sperimentazione in campo. Conclusione naturale del progetto e degli incontri di quest’anno sarà la produzione di un cortometraggio che vedrà la partecipazione attiva dei ragazzi.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito di CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – Piano nazionale di educazione visiva per le scuole promosso dal ministero dell’Istruzione e dal ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Roma assessorato alla Crescita Culturale.

Il progetto vede il coinvolgimento dei licei di tre diverse regioni: Istituto Comprensivo Pisacane di Ponza e Isiss Pacifici e De Magistris di Sezze (Latina), IIS G. De Sanctis e IMS Margherita di Savoia di Roma, Liceo classico musicale statale Domenico Cirillo di Aversa (Napoli), Istituto Isabella D’este Caracciolo di Napoli, ISI di Barga (Lucca).

Tutti i dettagli relativi al programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.artmediacinemaescuola.it.