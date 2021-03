A casa tutti bene, Emma Marrone nel cast della prima serie di Muccino

ROMA – Emma Marrone, dopo il debutto sul grande schermo ne Gli anni più belli, torna a lavorare con Gabriele Muccino in A casa tutti bene – La serie: il primo progetto per la tv firmato da Muccino: reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018 del regista vincitore del David di Donatello. Le riprese della serie – in arrivo su Sky e in streaming su Now Tv quest’anno – inizieranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all’estate. Per la serie, un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza, un grande cast corale a interpretare i membri della numerosa famiglia – nei suoi due rami – al centro della storia.