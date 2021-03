Tg Diregiovani – Edizione dell’11 marzo

– IN AFGHANISTAN LE STUDENTESSE NON POTRANNO PIÙ CANTARE: È RIVOLTA SUI SOCIAL

In Afghanistan alle studentesse dai 12 anni in sù sarà vietato cantare in pubblico a scuola, che si tratti dell’inno nazionale o di altro, né in gruppi femminili né in presenza di compagni maschi. La decisione è stata confermata dalla portavoce del ministero dell’Istruzione, Najiba Arian, così come riporta la testata Tolo News. Arian ha spiegato che all’origine di questa decisione ci sono le lamentele dei genitori, che hanno contestato il carico di studio troppo pesante per i figli. L’annuncio tuttavia ha suscitato molte reazioni sui social media. In tanti hanno denunciato che la riforma – scattata a pochi giorni dalla Giornata internazionale delle donne – viola la libertà di espressione e i diritti civili di bambine e ragazze;

– GEMITAIZ E MADMAN RINVIANO IL TOUR. CONCERTI SPOSTATI NEL 2022

È rinviato al 2022 il tour ‘Scatola nera live’ di Gemitaiz e MadMan. I due rapper erano attesi nei palazzetti di tutta Italia questa primavera ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto il calendario. Le nuove date verranno recuperate a partire dal 24 febbraio 2022. A queste si sono aggiunti anche due nuovi appuntamenti a Firenze e Venaria Reale. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per gli spettacoli di recupero. I ticket per le nuove date invece, saranno disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone e Vivaticket dalle 11 di mercoledì 17 marzo 2021;



– ‘GENITORI VS INFLUENCER’, ONLINE IL TRAILER

È online il trailer di ‘Genitori vs Influencer’, film targato Sky Original in arrivo il 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Protagonisti della storia sono Paolo (interpretato da Fabio Volo) professore di filosofia, vedovo, che ha cresciuto da solo sua figlia Simone, (interpretata da Ginevra Francesconi). Quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio tra i due si rompe: tra loro infatti si mettono smartphone, social e soprattutto gli influencer, categoria che Paolo detesta e a cui aspira invece Simone. La ragazza vuole diventare come il suo idolo Ele-O-Nora (interpretata da Giulia De Lellis) ma il padre cambierà le carte in tavola;

– ‘TI SPEDISCO IN CONVENTO’, IL DOCUREALITY DAL 15 MARZO SU DISCOVERY+

Cosa succede se cinque ragazze molto social e allergiche alle regole vivono per un mese in un vero convento? Riusciranno le suore a domare i loro caratteri ribelli? Lo scopriremo in ‘Ti spedisco in convento’, il docu-reality in quattro puntate che mostrerà cosa succede quando due mondi lontanissimi sono ‘costretti’ a convivere. Le ragazze,convinte di partecipare ad un altro tipo di avventura più incline ai loro standard di vita, si ritroveranno invece di fronte alle porte di un vero convento. Ad accoglierle saranno cinque religiose della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù nel Convento la Culla di Sorrento. Ti spedisco in convento arriverà il 15 marzo su discovery+;

– MADAME SVELA I PRIMI 3 FEATURING DEL SUO DISCO

Comincia a prendere forma il primo disco di Madame, in uscita il 19 marzo. La rapper – che ha stupito con la sua partecipazione al Festival di Sanremo – ha iniziato a svelare qualche dettaglio in più sul lavoro omonimo. Sedici le tracce in tutto, tra queste ‘Voce’, il brano portato in gara. La notizia più ricca, però, riguarda il capitolo collaborazioni: Nove in tutto e hanno come protagonisti gli artisti più rilevanti della scena attuale. Madame, al secolo Francesca Calearo, ha pubblicato i nomi dei primi tre: Carl Brave, Rkomi e Fabri Fibra protagonista del singolo già uscito ‘Il mio amico’.