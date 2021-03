A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Sanremo 2021 contribuisce in maniera pesante questa settimana.

I singoli



Fred De Palma pubblica il suo nuovo singolo “Ti raggiungerò”. Il brano, che sarà contenuto nel prossimo disco del rapper, è la colonna sonora della campagna WindTre visibile in tv e online.



“Angelina Jolie” è il nuovo singolo di Bresh e al tempo stesso l’inizio di un percorso rinnovato, una direzione musicale già avviata dai primi lavori dell’artista che lo avvicina ulteriormente alla traiettoria del cantautorato, mondo che da sempre affascina e influenza il giovane rapper al secolo Andrea Brasi. Il brano, incentrato sul racconto di una relazione, dimostra una grande attenzione alle liriche con incastri e tecnicismi che, seppure immersi in un linguaggio urban e contemporaneo, ambiscono a superare gli standard dell’hip hop classico.Il brano è stato prodotto da Shune.

I dischi



‘Meridionale’ è il secondo disco di Aiello. “È un progetto a cui tengo particolarmente. Ha avuto una gestazione lunga e non vedevo l’ora di condividerlo”, ha detto Aiello che nell’album ripercorre le sue radici attraverso un nuovo pop che mescola pop, rnb, clubbing, flamenco, fado e musica popolare un po’ come Aiello ha fatto nel precedente singolo, ‘Vienimi (a ballare)’. Nella tracklist, completamente dedicata al sud e alla Calabria, anche il brano “Che canzone siamo” e “Ora”, portata in gara al 71esimo Festival di Sanremo.



Ermal Meta pubblica “Tribù urbana”, il suo nuovo disco contenente “Un milione di cose da dirti”, il brano terzo classificato al Festival di Sanremo 2021. Un lavoro nato in quarantena con il chiodo fisso nella testa di fare live, come ha spiegato lo stesso cantautore: “Ho una voglia immensa di portarlo dal vivo. L’ho concepito cosi”. Nel disco, anticipato dal singolo “No satisfaction”, sonorità più rock si mescolano al cantautorato: “Mi sono messo in platea immaginando di essere parte del pubblico. Mi sono messo nei panni di chi viene ai miei concerti e vuole cantare le canzoni a squarciagola. È una commistione di cose diverse, non sono rimasto all’interno di un genere”.



“Tante care cose” è il nuovo lavoro di Fulminacci, il secondo. Il cantautore lo pubblica con una copertina realizzata con l’intelligenza artificiale attraverso l’utilizzo di software e tools che usano metodi di machine learning conosciuti come “generative adversarial network” (GAN). Dieci i brani in tracklist tra cui “Un fatto tuo personale”, “Canguro” e “Santa Marinella”, il brano in gara al Festival di Sanremo.



Wrongonyou pubblica per Carosello Records ‘Sono io’, un disco pieno di verità in cui il cantautore di Grottaferrata si mette completamente a nudo mostrando il suo lato personale come non ha mai fatto prima. Ne esce un lavoro sincero che, nelle 9 tracce presenti in tracklist, parla dell’ultimo anno vissuto da Marco Zitelli – questo il vero nome del cantautore – delle sensazioni provate in quarantena, del suo rapporto con le donne e con la musica in un compendio di confessioni e ricordi, che comprendono anche una dedica a ‘Nonno Bruno’.



“Nuda10” è il nuovo lavoro di Annalisa, una nuova versione dell’album “Nuda” uscito lo scorso autunno e arricchito da 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni. Oltre al singolo “Dieci”, presentato al Festival di Sanremo, nell’album si aggiungono gli inediti “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e “Movimento Lento” con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont), e due brani del passato: “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi. Nella versione digitale è presente anche la cover che de “La musica è finita” di Ornella Vanoni, presentata nella serata dei duetti sul palco dell’Ariston.