È “Musica leggerissima” mania. La canzone di Colapesce e DiMartino è la più virale di Sanremo 2021

ROMA – È “Musica leggerissima” mania ormai. La canzone di Colapesce e DiMartino, a quasi una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, continua a macinare risultati. Il brano, arrivato quarto alla kermesse del premio “Lucio Dalla”, è attualmente alla numero uno di tutte le classifiche: in radio e sulle piattaforme digitali.

Alla numero uno di tutte le classifiche

“Musica leggerissima” è, infatti, la più trasmessa come attesta la prima posizione della classifica EarOne Airplay Radio. Primo gradino del podio anche nella Top50 Italia di Spotify (in classifica nella Top200 global), nella Top100 di Apple Music e nella classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music.

Il brano più virale di Sanremo 2021

Impossibile non cantare e ballare un pezzo che ha colpito sin dalla prima esibizione al festival, con i suoi richiami agli Anni 80 e un ritornello che rimane impresso sin da subito. E non è un caso, quindi, che la canzone sia anche la più virale sul web. Tra condivisioni, balletti su TikTok e meme, “Musica leggerissima” è la più ricercata su Google. Un vero e proprio tormentone!

Un risultato sconvolgente per Colapesce e DiMartino, che l’hanno scritta e prodotta insieme a Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Il disco in uscita di Colapesce e DiMartino

Colapesce e Dimartino. Lorenzo e Antonio. Due amici. Due scrittori di canzoni con percorsi umani e artistici ricchi di analogie e parallelismi: hanno iniziato a fare musica prima in band e poi da solisti nello stesso esatto momento storico e nello stesso luogo (la Sicilia).

Il 19 marzo uscirà “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani dai due artisti.

Un doppio lavoro che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce tra cui il pezzo in gara al Festival di Sanremo, la cover di “Povera Patria” e un nuovo inedito: la title-track “I mortali”.

A completare la tracklist anche un adattamento in italiano di “Born to Live” di Marianne Faithfull dal titolo “Nati per vivere” e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo, che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: “Copperfield”, “Non siamo gli alberi”, “Totale”, “I calendari”, “Amore sociale” e “Decadenza e panna”.