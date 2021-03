Lamborghini out, Tommaso Zorzi nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi

ROMA- Tommaso Zorzi è ufficialmente un opinionista de L’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 15 marzo su Canale 5. Il vincitore del Grande Fratello Vip per mesi è stato corteggiato dal programma, che finalmente lo include nella squadra composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, quest’ultima al momento out perché positiva al Coronavirus e attualmente in quarantena.

Un programma per Tommaso su Mediaset Play

È un momento d’oro per Tommaso, che non si limiterà a commentare le gesta dei naufraghi in diretta. Su Mediaset Play condurrà, infatti, un programma dedicato al reality di Ilary Blasi per raccontare retroscena, lanciare quiz e rivelare segreti.

Presenza fissa nella squadra di Mediaset

Questo è solo il primo passo per l’ex concorrente di Pechino Express, che d’ora in poi sarà una delle risorse fisse di Mediaset. E l’influencer ha già promesso tante novità per il prossimo futuro! Ad aprile un’ospitata ad Avanti un altro!, il programma pre-serale di Paolo Bonolis.