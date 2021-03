Super! lancia un hashtag contro la discriminazione | VIDEO

ROMA – “Molti ragazzi oggi vengono ancora discriminati per il colore della pelle, ognuno di noi però nel suo piccolo può fare la differenza e io ogni giorno sui miei social faccio il possibile per combattere l’odio e trasmettere messaggi positivi”, afferma Noa Planas, influencer e creator nella crew di House of Talents.

Noa Planas, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Discriminazione Razziale, sarà impegnata in una campagna di sensibilizzazione su integrazione e lotta al razzismo. Ogni sera, da oggi al 21 marzo, su ‘Super!‘ – un canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, in onda sulla piattaforma SKY al canale 625 e sul Digitale Terrestre al canale 47 – l’influencer accenderà le lettere del logo, assegnando ad ognuna un significato diverso.

S di Solidarietà, U di Unicità, P di Parità, E di Empatia, R di Rispetto. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione sulla discriminazione razziale e sui diritti umani. L’invito che sarà fatto ai follower è quello di rispondere ad ogni forma di discriminazione con l’hashtag #amorenonrazzismo.

L’iniziativa è, quindi, una vera e propria call to action e i ragazzi saranno invitati anche a mandare la loro interpretazione personale dei valori assegnati alle singole lettere del logo sulla pagina Instagram di ‘Super!’. L’obiettivo del brand – che il 19 marzo spegne la sua nona candelina – è infatti proprio quello di rendere i ragazzi protagonisti e coinvolgerli direttamente attraverso contest e call to action dove sono liberi di esprimersi.