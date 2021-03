Tg Diregiovani – Edizione del 16 marzo

– MATURITÀ, BIANCHI: SARÀ UNA PROVA VERA, NON UN ESAME DI EMERGENZA

“L’esame deve essere un elaborato, un testo scritto il cui contenuto viene discusso insieme al Consiglio di classe con un tema coerente con il percorso di studi. Il candidato avrà un mese per svolgere il lavoro e consegnarlo due settimane prima”. Queste le parole del ministro Patrizio Bianchi intervenuto questa mattina al programma di Rai 1 ‘Uno Mattina’. “L’orale comincerà con la discussione di questo lavoro”, ha detto. “Non è un esame all’acqua di rose né di emergenza, sarà una prova di maturità in cui il ragazzo o la ragazza avranno modo di testimoniare come sono cresciuti come persone in questo ciclo di studi. Abbiamo fatto un passo in avanti, un esame di maturità vero e pieno”;

– SUPER! LANCIA UN HASHTAG CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Discriminazione Razziale, l’influencer Noa Planas sarà impegnata in una campagna di sensibilizzazione su integrazione e lotta al razzismo. Ogni sera, fino al 21 marzo, su ‘Super!’ in onda sulla piattaforma SKY al canale 625 e sul Digitale Terrestre al canale 47 – l’influencer accenderà le lettere del logo, assegnando ad ognuna un significato diverso. S di Solidarietà, U di Unicità, P di Parità, E di Empatia, R di Rispetto. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione sulla discriminazione razziale e sui diritti umani. L’invito che sarà fatto ai follower è quello di rispondere ad ogni forma di discriminazione con l’hashtag #amorenonrazzismo;

– CMQMARTINA TORNA CON IL SINGOLO ‘SE MI PIEGHI NON MI SPEZZI’ Dopo aver lanciato il suo debut album ‘Disco’, cmqmartina torna a rilasciare musica annunciando ‘Se mi pieghi non mi spezzi’, il nuovo singolo che la riporta sulla scena tra elettronica, dance e songwriting. Reduce dalla partecipazione a X Factor 2020, la cantautrice è qui per “far ballare di sé” con un brano realizzato in collaborazione con Riccardo Zanotti e Giorgio Pesenti. “Se mi pieghi non mi spezzi” sarà su tutte le piattaforme dal 19 marzo;

– FRANCO126: FUORI AD APRILE IL SUO NUOVO DISCO ‘MULTISALA’ Franco126 torna in scena e lo fa con ‘Multisala’. È questo il titolo del suo secondodisco, in uscita per Bomba Dischi e Island Records il 23 aprile e già in preorder. A due anni di distanza dal debutto solista senza Carl Brave con ‘Stanza singola’, il cantautore ci riprova e lancia un lavoro ancora una volta prodotto interamente da Stefano Ceri, suo fidatissimo producer. Due le anticipazioni avute sinora con i brani ‘Blue Jeans’ in featuring con Calcutta e ‘Nessun perché’. Per la copertina del disco Franco126, al secolo Federico Bertollini, sceglie una foto che lo ritrae da solo in una sala cinematografica: uno specchio di quello che stiamo vivendo ormai da un anno;

– LOUS AND THE YAKUZA E SFERA EBBASTA, FUORI IL VIDEO DI ‘JE NE SAIS PAS’

È online il video del nuovo singolo di Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta ‘Je ne sais pas’. Girato a Milano e diretto da Wendy Morgan, la clip di ispirazione cinematografica vede come protagonisti gli stessi artisti in una relazione di amore-odio.’Je Ne Sais Pas’ è una ballad moderna e malinconica, una sorta di introspezione sulle battute d’arresto della vita dell’artista, che trova sicuramente una risonanza speciale nel contesto attuale. A fare da ciliegina sulla torta la produzione tutta italiana di Shablo.