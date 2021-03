Sospeso Amici 20: oggi non andrà in onda. Ecco quando riprende

Salta l’appuntamento di oggi con la fascia pomeridiana e serale di Amici 20. Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione del talent show, che non andrà in onda alle 16.10 su Canale 5 né alle 19.00 su Italia 1. Stessa sorte per un altro programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, rimosso dal palinsesto quotidiano.

Ma non c’è da temere. La regolare trasmissione di entrambi i programmi riprenderà venerdì.

Ma perché Amici 20 è stato sospeso?



Oggi, 18 marzo, ricorre la prima Giornata per le vittime del Covid-19.

Come riporta il sito di Davide Maggio, sempre informatissimo sui palinsesti televisivi, Amici 20 e Uomini e Donne sono programmi registrati, e non avendo avuto la possibilità di inserire un cappello per fare un riferimento alla commemorazione di oggi, Fascino, la società di produzione di televisive, ha preferito sospendere la loro messa in onda.

Una scelta di sensibilità, in una giornata così importante come quella di oggi.