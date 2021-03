Non sto andando più a scuola perché ho paura del covid…

Cari Esperti,

non sto andando più a scuola perché ho paura del covid. Preferisco rimanere a casa piuttosto che ammalarmi e secondo me le scuole dovrebbero richiudere. Tanto il problema grosso di noi giovani non è tanto la scuola, ma il fatto che non possiamo avere più una vita sociale come prima. Queste restrizioni soffocano e limitano diverse cose. Tanti miei amici sono veramente in difficoltà e mi dispiace vederli così. Scusate lo sfogo ma non saprei proprio con chi parlare e quindi ho deciso di scrivervi.

Marco, 17 anni

Caro Marco,

ci dispiace per il periodo che stai attraversando, comprendiamo la tua

paura che è comune a quella di molto altri ragazzi.

Purtroppo la pandemia ha costretto a rivedere tutta la quotidianità e,

come nel tuo caso, ci ha spinto anche a fare i conti con le nostre

fragilità e le nostre paure. È fisiologico avere paura del contagio ed

è altrettanto normale, soprattutto per un giovane ragazzo come

te,sentire l’esigenza di riprendere a condurre una vita sociale piena

di momenti di incontro e condivisione.

Quella che voi ragazzi in particolare state vivendo è un’enorme sfida

psicologica ma può essere importante accogliere le fragilità ma non

farsi sopraffare dalle emozioni negative provando a gestirle e a

vivere questo momento come un’occasione per scoprire nuove risorse

personali.

E se, invece, la frequenza scolastica in presenza potesse esserti

d’aiuto a recuperare quella socialità ormai lontana di cui ci hai

parlato? Magari a scuola, nonostante le distanze e la mascherina,

potresti ritrovare quel contatto che se scegli di rimanere in casa,

probabilmente, non puoi sperimentare.Piotrebbe essere l’occasione

giusta per parlare con i tuoi compagni di quello che provi in questo

momento, delle tue paure e delle difficoltà che questa emergenza

sanitaria ha fatto emergere in te.

Nello scambio con gli altri potresti scoprire che non sei il solo a

provare i sentimenti e le paure e ritrovare così il piacere di stare

con loro, anche se con le dovute limitazioni.

Se ciò non bastasse a superare questo tuo momento di difficoltà,

possiamo consigliarti di contattare, se presente, lo psicologo della

tua scuola, che potrebbe aiutarti a superare questo tuo momento e

riprendere con fiducia la tua vita nonostante il difficile momento

storico.

Un caro saluto.